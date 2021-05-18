Реклама на сайте
Прислать новость
Любарский дал поручение взять Петрозаводск под контроль 19
Сегодня 06:40
Неожиданный продукт для долголетия раскрыл 111-летний мужчина 4
18.05.2021 19:40
В Карелии резко похолодает на 13 градусов
Сегодня 14:31
Женщина пришла в сознание за мгновение до кремации и заплакала
18.05.2021 23:30

Жители семи микрорайонов Петрозаводска на два дня останутся без горячей воды

Новости. Общество
16:16, 19 Мая 2021
фото: © Александр Алпаткин/ТАСС
Загрузка...

В конце следующей недели из-за ремонтных работ на сетях в части домов Петрозаводска отключат горячее водоснабжение, сообщили в администрации города.

По информации ПАО «ТГК-1», с 14 часов 28 мая до 20 часов 30 мая часть домов карельской столицы будет отключена от горячего водоснабжения. Связано это с работами по подключению временной тепловой сети для будущей замены участка магистральных сетей в рамках реконструкции.

В зону отключения попадают Сулажгора, Октябрьский и Первомайский районы, Центр, Зарека, Голиковка и Кукковка.

С полным списком домов, в которых в указанный период будет отсутствовать горячее водоснабжение, можно ознакомиться здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
12.05.2021, 07:00
Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

18.05.2021 14:03
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 6
17.05.2021 16:22
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»