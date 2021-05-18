Жители семи микрорайонов Петрозаводска на два дня останутся без горячей воды

В конце следующей недели из-за ремонтных работ на сетях в части домов Петрозаводска отключат горячее водоснабжение, сообщили в администрации города.

По информации ПАО «ТГК-1», с 14 часов 28 мая до 20 часов 30 мая часть домов карельской столицы будет отключена от горячего водоснабжения. Связано это с работами по подключению временной тепловой сети для будущей замены участка магистральных сетей в рамках реконструкции.

В зону отключения попадают Сулажгора, Октябрьский и Первомайский районы, Центр, Зарека, Голиковка и Кукковка.

С полным списком домов, в которых в указанный период будет отсутствовать горячее водоснабжение, можно ознакомиться здесь.