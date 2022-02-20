Жители севера Карелии опасаются, что у них отнимут дома вместе с «арктическими гектарами»

Бесплатная раздача земельных участков по программе «Арктический гектар» в Карелии вызвала беспокойство у владельцев индивидуальных жилых домов, которые не оформили права на землю.

Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Карелии, куда поступают такие обращения граждан.

Они опасаются, что если земельный участок под домом не оформлен в собственность, то он может попасть в программу «Арктический гектар» и его отдадут любому, кто подаст заявку на предоставление участка.

В Минимущества заверили, что эти опасения беспочвенны.

«Земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, принадлежащие иным лицам, не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование по программе «Гектар в Арктике», — пояснили в министерстве.

Территории, где раздают участки по программе «Арктический гектар», определены республиканским законом от 26 июля 2021 года № 2588-ЗРК. В границах этих территорий определены зоны «Нельзя», где невозможно выделение «арктических гектаров». В эти зоны включены, в том числе, участки, где расположены объекты недвижимости, у которых есть владельцы.