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Жители Северо-Запада рассказали, как справляются со стрессом на работе

Новости. Общество
16:00, 11 Ноября 2023
фото: © Lifemoment / istockphoto

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Аналитики hh.ru вместе с психологами провели исследование и выяснили, что помогает жителям Северо-Запада России при стрессе из-за работы.

Аналитики hh.ru вместе с экспертами психологической платформы Alter провели исследование на Северо-Западе России и выяснили, какие методы используют жители регионов, когда хотят справиться со стрессом, вызванным работой. Результатами опроса делится 47news.

Лидирующим методом борьбы со стрессом, который был вызван работой, называют полноценный сон — так ответили сразу 63% респондентов. Еще 47% спасают нервы в беседах с родными, близкими и друзьями. Спорт оказался на третьем месте как вариант борьбы со стрессом на работе — его выбрали 25% опрошенных. А 24% средством спасения от нервозной работы назвали медитацию или дыхательные упражнения. Причем две трети из таких респондентов стараются медитировать сразу на работе. 

Еще один вариант решения проблемы — обращение к психологу, на это идут в СЗФО лишь 9%, а 13% принимают различные лекарства, в том числе антидепрессанты.

Есть в арсенале жителей Северо-Запада России и менее полезные для здоровья методы борьбы со стрессом. Так, 9% опрошенных заявили, что «заливают» стресс на работе алкоголем. При этом за год их доля выросла на 2%.

Еще среди не самых полезных вариантов борьбы со стрессом из-за работы назвали кофе (11%), курение (11%), еду (24%). Также  опрошенные часто упоминают активный отдых на природе, прослушивание аудиокниг, видеоигры и времяпровождение  с домашними питомцами.

Аналитика рынка труда также показал, что в 90% компаний в регионах СЗФО работодатели никак не помогают своим сотрудникам бороться со стрессом. Лишь 3% компаний сотрудничают с сервисами психологической помощи. Остальные вовсе затруднились ответить, какие варианты помощи есть у них в компании, пишет 47news со ссылкой на экспертов.

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