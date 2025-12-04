Активные жители вепсского села в Карелии требуют отменить решение о карьерах у их домов

Группа людей, проживающих в деревне Каскесручей Рыборецкого вепсского сельского поселения, 2 декабря написала жалобу главе администрации Прионежского района на грубые нарушения порядка проведения публичных слушаний.

Согласно информации Территориального общественного самоуправления (ТОС) деревни Каскесручей Прионежского района, 1 декабря были проведены публичные слушания в здании Администрации Рыборецкого сельского поселения по поводу предоставления лесных участков около деревень Другая Река и Каскесручей под карьеры для добычи камня.

Несмотря на то, что на слушаниях большинство поддержало появление карьеров, активная группа жителей данного населенного пункта уверена, что слушания были неправомерными по причине нарушения действующего законодательства и принципов публичности, что привело к фальсификации результатов.

Николай Лонин, один старейших жителей деревни, коренной вепс, высказал свое мнение о слушаниях:— Был сегодня на собрании по поводу организации новых карьеров, и такая пустота, как будто-то тут вепсов совсем нет, за понюшку продают свою землю. Землю, на которой трудились отцы и деды, облагораживали, растили нас с вами, чтобы мы жили, а мы каким-то бизнесменам на блюдечке приносим все свои пока еще активы. Словно не понимаем, что им кроме прибыли ничего не нужно. Меня поражает, что даже директор школы готова пожертвовать бизнесменам — ради елки — своими землями. Стыдуха. Забыл задать вопрос: кто-нибудь на этой сходе мог хоть пару фраз сказать на вепсском языке? Список голосования никем не фиксировался, каждый себя вносил в этот список даже в туалете, придумывая адрес проживания.

Активисты местного ТОС утверждают, что в слушаниях были допущены следующие нарушения закона:

— в голосовании, несмотря на обратные требования закона, участвовали люди, не относящиеся к Рыборецкому сельскому поселению;

— сами слушания были проведены с нарушенияим процедуры тайного или открытого, но фиксируемого голосования;

— процесс и результаты слушаний не были документально оформлены и выложены в открытый доступ;

— не соблюдались принципы гласности.

На основании перечисленных обстоятельств люди требуют признать результаты публичных слушаний от 1 декабря недействительными, провести повторные слушания и предоставить им официальный список зарегистрированных участников слушаний для правовой оценки их состава.

Подробнее о сути недовольств сказано в заявлении ТОС.