Жители смогут возложить цветы к новому памятнику в Петрозаводске

Глава Петрозаводска рассказал, как набережную столицы республики приводят в порядок ко Дню города.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский 20 июня сообщил в соцсетях о завершении подготовки к 320-му дню рождения города.

По его словам, фонтан «Рождение Петрозаводска», колонны Ротонды, памятник к столетию Карелии на набережной покрасили. Сейчас ремонтируют лестничные спуски к смотровым площадкам у воды. Заканчивается мощение у арт-объекта «Фоторамка» и устройство дорожки к памятнику Перхину. Как указал градоначальник, горожане, которые обращали внимание на отсутствие дорожки к памятнику Перхина, смогут возложить цветы к новому мемориалу.

Также Владимир Любарский рассказал о работах на Левашовском бульваре. Компания «Свой дом» замостит тропу от отеля «Космос» до ЗАГСа розовым гранитом.

«Необходимо учитывать предпочтения жителей. Поскольку трафик в этом месте достаточно большой, такая дорожка горожанам действительно нужна», — подчеркнул глава Петрозаводска.

Работы, по словам градоначальника, должны завершиться ко Дню города.