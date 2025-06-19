Жители Сортавальского округа остались без света из-за дерева

Пять населенных пунктов обесточены из-за ЧП с упавшим деревом
Упавшее дерево обесточило жителей на юге Сортавальского округа.
«Падение дерева на линию электропередач обесточило южные районы округа: Гидрогородок, п. Южный, Хюмпеля, Мейери, Хаапалмпи. Проводятся аварийно-восстановительные работы»,- рассказал глава Сортавальского округа Сергей Крупин.
Напомним, что ранее жители нескольких поселков Карелии остались без света.
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