На НТВ покажут сюжет о скандальном сортавальском мосте

Жители Сортавальского округа наглядно показали, в каком состоянии находится мост, ведущий к острову Риеккалансаари.
Жители острова Риеккалансаари встретились с журналистами телеканала «НТВ» и рассказали о состоянии наплавного моста, соединяющего остров с материком.
— Паромная переправа — единственная связь с островом. По ней мы перевозим строительные материалы и строим гостевые дома для туристов, посещающих Карелию. Даже наши буханки не выдерживают, — говорят жители.
В паблике они опубликовали видео, как на мост пытается пройти женщина с детской коляской. Без посторонней помощи сделать это сложно, поскольку тротуар удален от самого основания моста.
Жители пригласили телевидение в надежде ускорить работы по строительству новой переправы. Ранее чиновники сообщили, что произойдет это в 2028 году, то есть спустя три года. При том, что переправа нуждается в ремонте прямо сейчас.
Напомним, ранее мы рассказывали, что жители и бизнесмены карельского острова Риеккалансаари собственными силами и за собственные средства начали сбор средств на ремонт единственной дороги, ведущей на живописный остров Риеккалансаари — популярный туристический объект, который в прошлом году посетило около 120 тысяч человек. Проблема дороги, находящейся в ужасном состоянии, годами оставалась нерешённой из-за юридического казуса: участок от понтонного моста до развилки на Ламберг-Нукуталахти не принадлежит ни муниципалитету, ни республике. Ситуация усугубляется состоянием самого наплавного моста.
Сейчас администрация готовит кадастровый план для постановки дороги на учет в качестве бесхозяйного объекта. После этого участок будет передан в муниципальную казну и будет обслуживаться администрацией. Как уточняют власти района, подготовлена смета и предусмотрены денежные средства на асфальтирование этого участка дороги уже в следующем году.
Остров Риеккалансаари примыкает к материковой части в самом городе Сортавала и соединен единственным мостом. На острове находятся поселки Красная Горка, Ламберг, Оявойс, Токкарлахти, Рантуэ, Заречье, Нукутталахти.