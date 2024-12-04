Жители Сортавалы простились с погибшим на СВО земляком

Сергей Евгеньевич Назаренко погиб 11 ноября 2024 года.

В пятницу, 6 декабря, в Сортавале простились с Сергеем Евгеньевичем Назаренко, который погиб 11 ноября 2024 года в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, сообщила в личном профиле депутат Заксобрания Карелии Татьяна Тишкова.

Сергею было 43 года. Он был рядовым контрактной службы, старшим стрелком.

Искренние слова соболезнования маме Марине Владимировне, жене Марине Викторовне, родным и близким, друзьям и знакомым Сергея Евгеньевича. Сил вам пережить такое горе. Скорбим вместе с вами

— написала депутат.