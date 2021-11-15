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Жители сравнили остановку напротив мэрии Петрозаводска с мусорной площадкой

Новости. Общество
10:03, 07 Января 2022
фото: ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕТРОЗАВОДСК / ВК

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Внешний вид остановочного комплекса, размещенного напротив здания администрации столицы Карелии, возмутил горожан.

Жители Петрозаводска считают, что остановочный комплекс под окнами городской мэрии выглядит неприглядно. Люди сравнили конструкцию с мусорной площадкой. Об этом сообщает паблик «Октябрьский Петрозаводск».

«Как же нужно себя не уважать, чтобы поставить эту „мусорную площадку“ напротив окон администрации, посреди красивых зданий… Что там говорить об отдалённых районах?! Теперь все, кто прогуливается в центре, включая туристов, могут оценить наш уровень развития и „дизайн-код“», — говорится в сообщении.

Ранее жители Соломенного опубликовали фото разрушающейся бетонной остановки.

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