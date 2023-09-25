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Жители старинного села и еще одного поселка в Беломорском районе оказались на грани гуманитарной катастрофы

Новости. Общество
12:43, 26 Сентября 2023
фото: © Беломорск | Официальная группа / ВК

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Жители отдаленных населенных пунктов района остались без фельдшера и создали петицию «Нюхчу и Вирандозеро бросили на выживание!»

На сайте change.org создана петиция «Нюхчу и Вирандозеро бросили на выживание!»

Авторы петиции «Нюхчу и Вирандозеро бросили на выживание!» обращаются к главе Карелии Парфенчикову А.О., председателю Заксобрания Карелии Шандаловичу Э.В. и  министру здравоохранения России Мурашко М.А.

«Для нас, жителей старинного поморского села Нюхча, близится настоящая гуманитарная катастрофа! Последние дни дорабатывает наш замечательный душевный фельдшер Ананьина Т.В. и уходит на заслуженный отдых, уезжает из Нюхчи. Мы оказались брошены без медицинской помощи на неопределенное время», — говорится в обращении.

В петиции сообщается, что фельдшер обслуживала два населенных пункта — поселок Вирандозеро и село Нюхча. В Вирандозере постоянно проживают 260 человек, из которых 167 — пенсионеры, 25 — имеют инвалидность и 20 — дети, при этом 1 ребенок — инвалид. В Нюхче постоянно проживают 187 человек, среди которых 99 — пенсионеры, из них 1 — инвалид и два лежачих пенсионера, которым как никому важна помощь медика, а также 23 ребенка, 3 из которых - инвалиды.

«В зону риска попадает более полутысячи жителей Беломорского района!» — отмечается в петиции.

Жители населенных пунктов в ужасе от ситуации, которая может их ждать. Дело в том, что до райцентра — то есть до Беломорска — около 200 километров, но дорога грунтовая, к тому же разбитая, и чтобы доехать до больницы на машине, требуется от 4 до 7 часов — все зависит от погоды и времени года, рассказывают авторы обращения.

«Скорая по такому бездорожью точно к нам не приедет! Электричка ходит три раза в неделю, и больного в остром случае это не спасет! Вертолета у нас нет!» — описывают люди печальное развитие вероятной ситуации. 

Жители Нюхчи радовались, когда в селе построили новый ФАП. Условия для работы имеются, однако обещанного домика для медика, как было в проекте, почему-то не построили, говорится в обращении.

«В селе старые дома и снять нормальное жилье для фельдшера нереально, а без жилья к нам никто не приедет!» — с тревогой сообщают местные жители.

«Мы просим незамедлительно найти для наших поселков Нюхча и Вирандозеро ответственного медицинского работника и как можно скорее решить квартирный вопрос, построить дом для фельдшера! Ведь гарантированное медицинское обслуживание закреплено в Конституции РФ! Мы хотим жить на селе, никуда уезжать не собираемся!» — в отчаянии  обращаются авторы петиции.

После тревожных сообщений в соцсетях и СМИ о возможной гуманитарной катастрофе  в селе Нюхча и поселке Вирандозеро в Минздраве Карелии сообщили о том, что в Нюхчу для работы на ФАПе командировали фельдшера.

Как расказалии в республиканском ведомстве, новый ФАП в Нюхче заработал в ноябре 2018 года. На ФАПе работала фельдшер, местная жительница. Несколько дней назад она внезапно решила уволиться и переехать в Петрозаводск. Так как работник заранее не предупредила о своем предстоящем увольнении, ротации кадров в Беломорской ЦРБ не  подготовили. Найти специалиста для замены оказалось проблематично.

С 30 сентября в посёлок Нюхча командируется фельдшер из Беломорска, пока на временной основе, до появления постоянного работника, сообщили в Минздраве Карелии.

Кроме того, решается вопрос о предоставлении специалисту жилья. Также ведется поиск фельдшера для постоянной работы на ФАПе, уточнили в министерстве.

 

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