Жители старинной карельской деревни перестали ходить по улице в потёмках

После вмешательства прокуратуры в деревне Юшкозеро восстановили уличное освещение.
Жители деревни Юшкозеро в связи с отсутствием уличного освещения в темное время обратились в прокуратуру. Прокуратура Калевальского района провела проверку по обращению, рассказали в пресс-службе ведомства.
Надзорный орган установил, что с декабря прошлого года освещение на улице Добрыниной в деревне не функционировало. Местная администрация своевременно не приняла мер и не устранила проблему.
С целью защиты прав граждан прокурор внес представление главе сельского поселения. В результате нарушения были устранены.
После прокурорского вмешательства уличное освещение в деревне было восстановлено, отметили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что мост на ул. Добрыниной в деревне Юшкозеро будет закрыт в связи с его аварийным состоянием.
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