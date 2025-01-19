Жители старинной карельской деревни перестали ходить по улице в потёмках

После вмешательства прокуратуры в деревне Юшкозеро восстановили уличное освещение.

Жители деревни Юшкозеро в связи с отсутствием уличного освещения в темное время обратились в прокуратуру. Прокуратура Калевальского района провела проверку по обращению, рассказали в пресс-службе ведомства.

Надзорный орган установил, что с декабря прошлого года освещение на улице Добрыниной в деревне не функционировало. Местная администрация своевременно не приняла мер и не устранила проблему.

С целью защиты прав граждан прокурор внес представление главе сельского поселения. В результате нарушения были устранены.

После прокурорского вмешательства уличное освещение в деревне было восстановлено, отметили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что мост на ул. Добрыниной в деревне Юшкозеро будет закрыт в связи с его аварийным состоянием.