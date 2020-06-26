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Жители Старой Кукковки в Петрозаводске выступили против уплотнительной застройки

Новости. Общество
20:30, 26 Июня 2020
фото: Столица на Онего / Александр Гнетнев
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Уплотнительная застройка в Петрозаводске привела к конфликту жителей Старой Кукковки и представителей строительной компании, которая решила возвести в частном секторе высотные дома.

 

Жители Старой Кукковки требуют от властей соблюдения условий уже сложившейся застройки. Но эстетика контрастов, по правилам которой сейчас застраивается микрорайон, предполагает сочетание высоток и зажатых между ними маленьких частных домов. Обитатели малоэтажных строений считают, что их права нарушены.

"Я понимаю, что всё изменяется и всё развивается. И город не может застыть в картинке из моего детства, но навряд ли 25-ти этажные "человейники" лучше наших домиков и более к лицу Петрозаводску. Неужели нельзя перенять опыт соседней Финляндии? Нашим гражданам ведь так нравилось ездить туда до кризиса. Разве там, даже в столице, стремятся к человеческим общежитиям на 100500 человек?", – заявляет житель Старой Кукковки Евгений Спиров.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-26 20:46:02
Да, бросьте вы. Системный сбой и ничего нельзя сделать.
Гость
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