Жители Старой Кукковки в Петрозаводске выступили против уплотнительной застройки

Уплотнительная застройка в Петрозаводске привела к конфликту жителей Старой Кукковки и представителей строительной компании, которая решила возвести в частном секторе высотные дома.

Жители Старой Кукковки требуют от властей соблюдения условий уже сложившейся застройки. Но эстетика контрастов, по правилам которой сейчас застраивается микрорайон, предполагает сочетание высоток и зажатых между ними маленьких частных домов. Обитатели малоэтажных строений считают, что их права нарушены.

"Я понимаю, что всё изменяется и всё развивается. И город не может застыть в картинке из моего детства, но навряд ли 25-ти этажные "человейники" лучше наших домиков и более к лицу Петрозаводску. Неужели нельзя перенять опыт соседней Финляндии? Нашим гражданам ведь так нравилось ездить туда до кризиса. Разве там, даже в столице, стремятся к человеческим общежитиям на 100500 человек?", – заявляет житель Старой Кукковки Евгений Спиров.

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