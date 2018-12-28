Жители Суоярви мерзнут в своих квартирах из-за снижения параметров отопления в котельной

Жители Карелии стали заложниками ситуации с долгами за теплоснабжение "Карелэнергоресурса", который не рассчитывается с теплоснабжающими организациями.

В минувший четверг, 27 декабря, в домах, располагающихся в центральной части Суоярви по улицам Кайманова, Ленина, Суоярвском шоссе температура воздуха в жилых помещениях не поднималась выше 15 градусов. Котельная ООО "ПитэрПит", которая помимо жилого фонда отапливает суоярвскую среднюю школу, два детских сада, спортивную школу и школу искусств, снизила параметры отопления.

По информации газеты "Суоярвский вестник", основная причина проблем с отоплением – большие долги за теплоснабжение у ООО "Карелэнергоресурс" перед ООО "ПитэрПит".

"Но почему тогда страдают горожане, которые регулярно оплачивают услугу? Уже множество звонков поступило от жителей Суоярви, все жалуются на холод в квартирах. Как долго это будет длиться, и кто сделает перерасчет населению за некачественно оказанную услугу?" - задаются вопросами в паблике газеты "Суоярвский вестник".

Жители Суоярви жаловались вчера на холод в квартирах не только в местную газету, но и в правительство республики, и в региональное отделение Общероссийского народного фронта.

По сообщению пресс-службы главы Карелии, правительство республики обратилось в прокуратуру. В настоящее время надзорное ведомство начало проверку действий теплоснабжающей организации ООО "ПитэрПит".

"Вместе с тем, по информации, представленной теплоснабжающей организацией, обеспеченность котельных запасами топлива составляет 16 суток, что не вызывает необходимости вводить ограничения подачи тепла, - рассказали в правительстве. - В настоящее время теплоснабжающей организации ООО "ПитэрПит" указано незамедлительно возобновить подачу тепла в полном объеме в соответствии с температурным графиком".