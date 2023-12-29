Жители суоярвского поселка добились подвоза питьевой воды

Подрядчик приступит к работе в интересах жителей Поросозера с 11 января.

С 11 января индивидуальный предприниматель ИП Аверкин А.И. должен возобновить подвоз питьевой воды жителям поселка Поросозеро по ранее утвержденному графику и маршруту.



Все вопросы - в местную администрацию. Адрес: улица Комсомольская, 7-А, здание здание музыкальной школы.



Номер телефона: 3-31-65. Напомним, поросозерцам не привозили воду с 1 января.