Жители Толвуи отметили 650-летие деревни велопробегом

Юбилей старинной деревни совпал с Днем Заонежья, в рамках которого прошли концерт и фестиваль народных традиций края.

Деревня Толвуя в Медвежьегорском районе отметила 650-летний юбилей. В честь этой даты жители и гости поучаствовали в велопробеге.

Спортивное мероприятие объединило людей разных поколений: учеников Толвуйской школы, их родителей, бабушек и дедушек. Среди организаторов велопробега — учителя школы Виктория Щеголева и Людмила Сухоносова.

«Мы стремимся привить нашим ученикам любовь и интерес к малой родине, к ее культуре и традициям, гордость за наш уникальный край. И особенно важно, что такие праздники становятся семейными. Дружная семья — это настоящая драгоценность. Приятно видеть и понимать, что родители готовы вести за собой детей и подавать пример другим», — рассказала Виктория Щеголева.

Юбилей деревни совпал с Днем Заонежья. Ему посвятили праздничный концерт, в котором приняли участие фольклорные коллективы из Медвежьегорского района и Петрозаводска. Кроме того, впервые прошел фестиваль народных традиций «В гости к Большухе». Его центральным событием стал конкурс на лучшую хозяйку — Большуху Заонежья.

Участницы испекли ягодные пироги, которыми угостились жители и гости деревни. Они же выбрали самый вкусный, пышный и красивый пирог. Главный приз достался местной жительнице Тамаре Стафейковой.

Также в День Заонежья памятные подарки и первые грамоты вручили самым маленьким жителям и их семьям. Толвуйский библиотечно-досуговый центр, который выступил организатором праздника, поблагодарил всех его участников, волонтеров и спонсоров.