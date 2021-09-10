Жители целого района в Петрозаводске до сих пор остаются без тепла

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о ситуации с подключением отопления в городе.

«По оперативным данным подключение составило почти 90%. Но и 10 оставшихся — это тоже немало. В первую очередь в районе Октябрьского проспекта, но не только там», — пишет Любарский на своей странице в соцсети.

По словам главы Петрозаводска сегодня, 15 сентября, администрации пройдет оперативное совещание с участием представителей ресурсоснабжающих организаций и управляюших компаний.

Ранее «ПКС-Тепловые сети» сообщали, что дали тепло всем районам столицы Карелии. При этом в компании отмечали, что скорость подключения конкретных домов к отоплению зависит от работы управляющих компаний и обслуживающих организаций города, именно они отвечают за подключение внутридомовых сетей.