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Жители Ватнаволока сели за стол переговоров с форелеводами, которые организуют производство в Лижемской губе Онежского озера

Новости. Общество
16:00, 25 Ноября 2021
фото: Столица на Онего

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В администрации Кондопожского района состоялся «круглый стол» по вопросу работы форелевого хозяйства в Лижемской губе Онежского озера в 7 км от деревни Ватнаволок.

Напомним, что рыбоводный участок под разведение форели был сформирован в этом месте еще в 2009 году, однако никем не использовался. Когда летом этого года здесь начали устанавливать садки, местные жители и дачники выступили против, так как опасались изменения качества воды в заливе рядом с их домами и того, что с началом производственной деятельности через деревню начнут массово ездить машины.

Поскольку шли выборы, историю в Ватнаволоке постарались использовать в политических целях, превратив чуть ли не в главную «точку кипения» на карте Карелии. Но после 19 сентября шум утих, и предсказуемо выяснилось, что никакие законы нарушены не были, и собственники рыбоводного участка продолжили работу на объекте. При этом диалог форелеводов с жителями и властью не закончился, но теперь проходит в конструктивном ключе, без лозунгов и воззваний.

Подробнее читайте в нашем репортаже.

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