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Новости. Общество
11:46, 18 Марта 2019
фото: https://vk.com/club1739453

Жители Войницы выступили против открытия форелеводческого хозяйства вблизи их деревни

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Противники размещения рыбоводного хозяйства на озере Верхнее Куйтто утверждают, что протокол собрания местного населения сфальсифицирован.

В поселке Калевала 19 марта состоится заседание Костомукшского городского суда по рассмотрению иска жителей карельской деревни Войница о признании недействительным протокола общего собрания их территориального общественного самоуправления "Надежда" от 22 июня прошлого года. Как утверждают истцы, этот документ не соответствует требованиям федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставам ТОС "Надежда" и Луусалмского сельского поселения Калевальского района, к которому относится деревня Войница.

Протокол, который оспаривают деревенские жители, согласует открытие форелевого хозяйства на озере Верхнее Куйтто вблизи Войницы, однако истцы считают, что этот документ был сфальсифицирован. "Обращаем внимание суда на то, что 22 июня 2018 года в н.п. Войница была простая встреча представителей форелевого хозяйства компании ООО "КС Групп" и местных жителей. Данная встреча носила характер исключительно разъяснительной беседы. Решений, о которых указано в Протоколе от 22 июня 2018 года принято не было, никакого голосования среди жителей не проводилось, протокол не составлялся, о чем есть свидетельские показания и других жителей н.п. Войница", – говорится в исковом заявлении.  

В дальнейшем протокол, подписанный бывшим председателем ТОС "Надежда" Надеждой Лесонен, послужил основанием для решения министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто, против чего выступают многие жители карельской деревни Войницы. По их мнению, разведение форели на этих участках нанесет серьезный удар по экологии водоема, который служит для местного населения источником воды и пищи. Кроме того, жители Войницы опасаются того, что размещение вблизи деревни форелеводческого хозяйства ограничит их в беспрепятственном использовании водных ресурсов.

В Верховный суд Карелии уже поступил иск от деревенских жителей об отмене приказа Минсельхоза республики о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто. Рассмотрение иска назначено на 3 апреля.  

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Комментарии

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Grek
2019-03-18 15:08:18
И вообще надо с этими вредителями -едросами во власти бороться , не давать им не пяди земли , ни школ , ни садиков , ни больниц . Угробят всё бездари , а потом будут за народный счёт всё восстанавливать и при этом воровать .
Геннадий Гаврилов
2019-03-18 14:51:11
Боритесь изо всех сил , а иначе угробят и это замечательное озеро !!! Отравят и рыбу ,и воду .
однозначно
2019-03-18 13:09:00
Самобытный Поташов опять воду мутит. Карелия устала от сепаратистов и экстримистов
zanoza
2019-03-18 12:21:17
Вот что творят! Да гнать такого председателя ТСЖ нужно взашей!
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