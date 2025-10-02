Жители Заонежья заметили в Онежском озере два «небоскреба»

Вот такие фото и видео прислал сегодня нам в редакцию наш читатель.
Два странных объекта запечатлел сегодня читатель «Столицы на Онего» в Онежском озере.
— Сбой матрицы в Онежском озере. Или из параллельной реальности закинуло два небоскреба к нам, — рассказал нам житель Заонежья Сергей Шихуцкий, который и сделал эти фото. По его словам, снимки сделаны в районе Гарницкого маяка на входе в Заонежье. Причем были сделаны фото с разных ракурсов.
Автор не может понять, что это такое и полагает, что перед ним мираж. Он даже снял видео, чтобы показать объекты в динамике.
Наша редакция тоже теряется в догадках о происхождении объектов. Гипотез много — от нефтяных установок в Онего, новых конструкций форелеводов до инопланетных кораблей, пирамид, летучих башен-близнецов и еще каких-нибудь тайн планеты Миллер из фильма «Интерстеллар» (коллаж сделали мы).
Как думаете, что это? Есть ведь простой ответ.
