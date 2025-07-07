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Жители заонежской деревни добились отмены появления земельных участков около старинной часовни

Новости. Общество
10:20, 14 Июля 2025
фото: © Илья Тимин / Сергей Шихуцкий

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Трех участков в опасной близости от памятника регионального значения не будет. Местные жители через общественный резонанс смогли добиться от Минимущества отмены ранее принятых решений.

«Столица на Онего» рассказывала о выделение трех земельных участков около исторической часовни Святого Сампосона в деревне Кондобережская Медвежьегорского района. Перспектива появления земельных участков и строительство домов всерьез напугала местных жителей. Они написали обращения к местной власти, в органы прокуратуры и главе Карелии. Кроме того, собрали подписи, заручившись в том числе поддержкой местного прихода и отца Владимира Шурупова.

Местные жители уверены, что появление участков нарушает закон об охране культурного наследия — часовня является памятником местного значения, но её охранные зоны, уверены местные жители, проигнорированы. Также по мнению людей, нарушается Водный кодекс РФ — застройка блокирует доступ к 20-метровой береговой полосе, которая должна оставаться общедоступной.

После проявленной людьми активности Минимущества Карелии приняло решение об отмене ранее принятых решений о предоставлении (согласовании) указанных земельных участков. Эту информацию «Столице на Онего» подтвердили в самом ведомстве. В решении об отмене Минимущества ссылается на информацию Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 11 июля 2025 года. В Управлении подтвердили данные местных жителей: указанные земельные участки расположены в непосредственной близости к объекту культурного наследия регионального значения «Часовня Сампсона». Зоны охраны для указанного объекта не установлены, однако в силу закона в 200 метров от него устанавливается защитная зона объекта культурного наследия, в границах которой запрещается строительство.

Также в Минимущества сообщили, что данные участки выделялись в аренду для ведения садоводства по заявлениям ветеранов боевых действий. Также было установлено, что они расположены в территориальной зоне «Жи. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», частично в прибрежной защитной полосе Онежского озера и частично в водоохранной зоне онежского озера, за пределами береговой полосы.

— Иных обстоятельств, препятствующих предоставлению либо ограничивающих использование в соответствии с документами территориального планирования, градостроительного зонирования и сведениями Единого государственного реестра недвижимости, Министерством установлено не было, — говорится в сообщении.

Как видим, такими обстоятельствами стали данные Управления по охране объектов культурного наследия, а главное — реакция самих местных жителей, ведь если бы они не обратили внимание на появление участков рядом с памятником, вряд ли бы кто-то обратил внимание на данные факт. В любом случае, в Минимущества заверили, что участков около часовни не будет.

Добавим, что часовня Святого Сампсона была поставлена как памятник архитектуры XIX века регионального значения на государственный учет Постановлением Совета Министров КАССР в 1971 году. Она имеет архитектурную ценность, является местом памяти и постоянного посещения местными жителями и важным туристическим объектом. В августе этого года проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» проведет работы по консервации часовни.

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