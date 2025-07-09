Жители заонежской деревни собрали подписи против появления новых участков рядом с часовней

На часовенном празднике в деревне Кондобережская местные жители собрали подписи под обращением в прокуратуру.

Праздник Сампсонов день в деревне Кондобережская Медвежьегорского района около часовни Сампсона в этом году имел для жителей старинной деревни особое значение. 26 июня 2025 года на кадастровой карте около часовни, вплотную к береговой линии Онежского озера и в опасной близости от храма появились три новых участка, выделенные под строительство домов.

Местные жители уверены, что это нарушает закон об охране культурного наследия — часовня является памятником местного значения, но её охранные зоны, уверены местные жители, проигнорированы. Также по мнению людей, нарушается Водный кодекс РФ — застройка блокирует доступ к 20-метровой береговой полосе, которая должна оставаться общедоступной.

Также в сообщении в прокуратуру (копия есть в редакции) жители полагают, что могут быть нарушены градостроительные нормы — правила застройки и минимальные отступы от исторического объекта. Люди уверены, что при появлении строений рядом с часовней будет утрачен ее исторический облик — часовня, доминанта деревни, окажется «зажата» современными домами, а туристы и местные жители не смогут свободно подходить к памятнику и берегу.

После молебна в часовне, который провел настоятель прихода в Великой Губе Владимир Шурупов, собраны подписи под заявлением в прокуратуру и в администрацию Великогубского сельского поселения и главе Республики Карелия. Люди требуют проверить законность выделения земельных участков вблизи часовни. Они опасаются, что появление новых участков и строительство здесь домов всерьез угрожают храму. Заявление подписали более 25 человек, включая самого батюшку.

По информации «Столицы на Онего», в настоящий момент вопрос о дальнейшей судьбе участков в настоящий момент прорабатывается Минимущества Карелии совместно с Управлением по охране объектов культурного наследия Карелии.

Добавим, что часовня Святого Сампсона была поставлена как памятник архитектуры XIX века регионального значения на государственный учет Постановлением Совета Министров КАССР в 1971 году. Она имеет архитектурную ценность, является местом памяти и постоянного посещения местными жителями и важным туристическим объектом. В августе этого года проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» проведет работы по консервации часовни.