Жители Зареки в Петрозаводске с утра сидят без тепла

На Зареке в карельской столице остановилась котельная.
Об отключении теплоснабжения на Зареке в карельской столице сообщили в единой дежурно-диспетчерсткой службе города.
Как рассказали в ЕДДС Петрозаводска, произошла остановка котельной АО «ПКС — Тепловые сети» на улице Ригачина на Зареке.
Котельная прекратила работу из-за аварии на сетях.
Устранение повреждения на сетях — в зоне ответственности АО «ОРЭС — Петрозаводск».
Ранее мы сообщали о том, что в Петрозаводске целый район остался без света — электроснабжение отключили на Зареке и тоже из-за аварии на сетях.
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