Жители Зареки в Петрозаводске с утра сидят без тепла

На Зареке в карельской столице остановилась котельная.

Об отключении теплоснабжения на Зареке в карельской столице сообщили в единой дежурно-диспетчерсткой службе города.

Как рассказали в ЕДДС Петрозаводска, произошла остановка котельной АО «ПКС — Тепловые сети» на улице Ригачина на Зареке.

Котельная прекратила работу из-за аварии на сетях.

Устранение повреждения на сетях — в зоне ответственности АО «ОРЭС — Петрозаводск».

Ранее мы сообщали о том, что в Петрозаводске целый район остался без света — электроснабжение отключили на Зареке и тоже из-за аварии на сетях.