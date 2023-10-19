Жителя Беломорска оштрафовали на 5 000 рублей за удар кулаком в лицо

Беломорский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении.

Беломорский районный суд 17 октября 2023 года рассмотрел дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе инстанции.

Согласно материалам дела, в июле 2023 года обвиняемый, находясь по своему месту жительства в Беломорске, в ходе конфликта ударил Н. кулаком в область лба, причинив телесное повреждение — ушиб мягких тканей на голове — которое квалифицировали как не причинившее вред здоровью.

Мужчина в ходе судебного разбирательства вину в содеянном признал, с протоколом согласился.

С учетом характера нарушения, данных о личности обвиняемого, его семейного и имущественного положения, отсутствия отягчающих и наличия смягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией — 5 000 рублей.