Жителя Беломорска, угнавшего велосипед, приговорили к обязательным работам

Мужчина принес владельцу извинения.
Беломорский районный суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении ранее не судимого жителя Беломорска, обвиняемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
В судебном заседании обнаружили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения у магазина в Беломорске тайно похитил с парковки принадлежащий потерпевшему велосипед, после чего скрылся с места преступления, причинив ущерб на общую сумму 6 274 рубля 84 копейки.
Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Добровольно вернул похищенный велосипед владельцу и принес ему извинения.
Виновному назначили наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, отметили в источнике.
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