Жителя Беломорска, угнавшего велосипед, приговорили к обязательным работам

Мужчина принес владельцу извинения.

Беломорский районный суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении ранее не судимого жителя Беломорска, обвиняемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

В судебном заседании обнаружили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения у магазина в Беломорске тайно похитил с парковки принадлежащий потерпевшему велосипед, после чего скрылся с места преступления, причинив ущерб на общую сумму 6 274 рубля 84 копейки.

Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Добровольно вернул похищенный велосипед владельцу и принес ему извинения.

Виновному назначили наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, отметили в источнике.