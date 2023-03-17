Жителя города горняков Карелии осудили условно за контрабанду древесины в Финляндию

Житель Костомукши, обвиненный в контрабанде стратегически важных ресурсов, выслушал приговор.

Сотрудники пограничного управления УФСБ Карелии задержали жителя Костомукши по подозрению в контрабанде древесины из России в Финляндию.



Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Костомукшский горсуд приговорил мужчину к 3,5 года условно с испытательным сроком два года.



Костомукшанин обжаловал приговор в Верховном суде республики, но там оставили приговор без изменения, говорится в сообщении пресс-службы Пограничного управления УФСБ Карелии.