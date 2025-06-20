Жителя Карелии будут судить по делу о наркотиках

Оперативникам поступила информация о возможной причастности местного жителя к незаконному обороту наркотиков.

Эти сведения подтвердились – в лесном массиве был задержан проживающий в Питкяранте уроженец Сортавальского округа 1997 года рождения. У него была изъята пластиковая колба с содержимым, которое оказалось, согласно заключению экспертов, синтетическим наркотиком. Следователи установили все обстоятельства инцидента.

Мартовским днём приятель предложил гражданину приобрести запрещённое вещество для личного потребления. Тот согласился и перевёл деньги. Товарищ воспользовался мессенджером, с помощью подпольной интернет-площадки заказал дурман. По версии следствия, получив координаты, они забрали наркотик массой 0, 940 граммов из так называемого тайника - обвиняемый убрал незаконный товар в карман. В этот момент мужчины и были обнаружены полицейскими, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Обвиняемый полностью признал вину, пояснил, что сейчас не работает, наркотик ему понадобился для расслабления, так как сформирована зависимость.

Уголовное дело, расследованное по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере», с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Материалы, собранные следователями в отношении другого участника криминальной истории, легли в основу отдельного уголовного производства.