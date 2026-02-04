Жителя Карелии будут судить за продажу немаркированных сигарет

Правоохранители изъяли крупную партию табачной продукции стоимостью более миллиона рублей.
В Беломорске возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в приобретении и сбыте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Об этом рассказали в Следственном комитете Карелии.
По данным следствия, в период с января по май 2025 года фигурант приобрел для перепродажи сигареты, которые не имели специальных марок и не соответствовали требованиям ГОСТ. Общая стоимость партии составила более одного миллиона рублей. Эти сигареты он продавал жителям Беломорского округа.
Противоправную деятельность мужчины выявили сотрудники УФСБ России по Республике Карелия в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Была изъята часть немаркированных сигарет, которые еще не успели продать.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее мы писали, что 60-летний торговец нелегальными сигаретами из Беломорска предстанет перед судом.