Жителя Карелии будут судить за продажу устройств для шпионажа

В Сегеже мужчина подозревается в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщил в Следкоме Карелии.

В 2018 году 43-летний житель Сегежи, не имея лицензии на право приобретения и использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, незаконно совершил покупку в Интернете специального технического устройства, предназначенного для негласного получения информации. Затем подозреваемый совершил сбыт указанного устройства, но был задержан, устройство изъято из оборота.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.