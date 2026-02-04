Жителя Карелии будут судить за резню бензопилой

В Прионежском районе возбуждено дело о покушении на убийство — местный житель напал на гостя с бензопилой.
Следственный комитет по Республике Карелия возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя поселка Ладва Прионежского района. Его обвиняют в покушении на убийство знакомого.
По предварительным данным, в ноябре 2025 года мужчина находился в своей квартире в компании приятелей. Между ним и 50-летним гостем произошелконфликт.
Как стало известно «Столице на Онего» от источника, знакомого с ситуацией, мужчины поссорились на почве ревности. К тому моменту оба выпили, хозяин квартиры разозлился и решил припугнуть гостя. Он пошел за бензопилой, которая лежала здесь же в квартире, завел инструмент и стал угрожать оппоненту. Мужчина потерял над собой контроль и пару раз провел пилой по телу соперника — тот получил множественные повреждения мягких тканей туловища и конечностей.
Все это время другие гости пытались успокоить агрессора, наконец им удалось оттащить его от оппонента и выбить из рук пилу. Пострадавшему своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь, он выжил. Известно, что все мужчины в компании давно знакомы, они находились в хороших отношениях друг с другом.
Подозреваемый был задержан. Суд по ходатайству следователя избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ране мы писали, что житель Карелии во время драки с помощью мачете сломал односельчанину руку.