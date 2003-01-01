Жителя Карелии будут судить за убийство ножом и топором

Ссора во время застолья закончилась трагедией.
В Калевальском районе Карелии расследуется уголовное дело об убийстве. 63-летний житель поселка Боровой обвиняется в убийстве 46-летнего знакомого.
По предварительным данным следствия, преступление было совершено в ночь на 3 февраля 2026 года в квартире на улице Гористой. Мужчины вместе распивали спиртные напитки, во время застолья они поссорились.
В ходе конфликта 63-летний подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов топором в область головы, а затем не менее шести ударов ножом в шею. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте.
Фигурант был задержан и полностью признал свою вину. Суд по ходатайству следователя избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.
