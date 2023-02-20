Жителя Карелии, который из ревности поджег дом соперника, наказали условным сроком

В Пудожском районе Карелии завершился судебный процесс по делу о поджоге частного дома.

Пудожский районный суд признал виновным в поджоге дома 39-летнего местного жителя.

В суде удалось доказать, что житель Пудожа на почве ревности решил сжечь частный дом, в котором проживал его соперник вместе с матерью.



Вечером 22 августа 2022 года он пришел к дому с канистрой бензина, увидел, что свет во всех комнатах не горит и решил, что дома никого нет. Тогда он облил стены бензином и поджег жилище.



Хозяева все-таки оказались дома, выбежали на крыльцо и потушили пожар. Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор суда вступил в законную силу, рассказали в прокуратуре Карелии.