Жителя Карелии, лишенного прав вождения, оштрафовали на 60 тысяч рублей за то, что снова сел за руль автомобиля

За это правонарушение предусмотрена также конфискация автомобиля в пользу государства.

Житель Суоярвского округа повторно сел за руль автомобиля после того, как его лишили прав за пьяное вождение. Правонарушителя остановил в Суоярви инспектор ДПС, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

По информации ведомства, 69-летний мужчина сел за руль, опираясь на личные желания и цели, хотя знал, что за это грозит штраф и конфискация автомобиля. Материалы дела передали в суд, который признал жителя Суоярви виновным.

Ему назначили штраф в размере 60 тысяч рублей и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев. кроме того, у него конфисковали транспортное средство, которое передали в собственность государства.