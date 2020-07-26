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Жителя Карелии могут арестовать за езду без прав

Новости. Общество
16:24, 27 Июля 2020
фото: © ГИБДД г.Сегежи
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Нарушителя остановили 27 июля в Сегежском районе.

Как сообщили в паблике "ГИБДД г.Сегежи" в 00.46 на Волдозерском шоссе автоинспекторы остановили автомобиль "ВАЗ-21110" под управлением 29-летнего водителя.

Выяснилось, что мужчина был лишен прав на 18 месяцев.

Автомобиль нарушителя поместили на специализированную стоянку.

Составлен административный материал. За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Ранее водитель без прав разъезжал по поселку в Карелии пьяным.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-27 16:43:12
Может, не может. Что за дела? До суда нарушитель с первых часов должен работать принудительно, бестолочи. Кормить только при выполнении нормы.
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