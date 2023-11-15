Жителя Карелии наградили орденом Мужества посмертно

Уроженец Карелии, участник специальной военной операции, награжден орденом Мужества посмертно.
О награждении государственной наградой нашего земляка, участника СВО, сообщили власти Кемского района Карелии.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, младший сержант Паршин Александр Сергеевич награждён орденом Мужества посмертно», — сообщили в паблике района.
В среду, 15 ноября, государственнную награду вручили семье Александра Сергеевича.
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