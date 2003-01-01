Жителя Карелии наказали за запрещенную символику в соцсети

Житель Лахденпохского района оштрафован за размещение экстремистской символики в соцсетях, о чем рассказали в пресс-службе судов.

Лахденпохский районный суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя. Мужчина был признан виновным в публичном демонстрировании запрещенной символики.

Как установил суд, гражданин разместил в своем аккаунте в социальной сети изображения с символикой из Федерального списка экстремистских материалов. Доступ к этим материалам не был ограничен.

Суд квалифицировал действия мужчины по статье о демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций. В результате рассмотрения дела суд назначил виновному административный штраф в размере 1000 рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.