Житель Лахденпохского района осужден за публичное демонстрирование экстремистской символики на своей странице в социальной сети.
Жителя Карелии наказали за запрещенную символику в соцсети
В Петрозаводске автомобиль сбил мужчину на инвалидной коляске
Житель Карелии обогатился почти на 120 тысяч рублей за счёт фиктивного договора аренды
В Кондопоге начался ремонт заброшенного стадиона
Победителя в первенстве Петрозаводска определила серия пенальти
Новые прожекторы установят в петрозаводском сквере Александра Шотмана
Объект культурного наследия в Карелии выставлен на продажу за 1 рубль
Оперативный штаб Карелии предупредил о запрете публиковать информацию о беспилотниках
«Люди находят здесь вещи, дорогие сердцу»: чем удивит очередной Винтажный цех в Петрозаводске
Житель Карелии выплатит компенсацию киностудии «Союзмультфильм» за использование популярного персонажа
На поиски пропавшего в Онежском озере рыбака отправились водолазы с видеокамерами
Дождливая погода сохранится в Карелии 10 октября
Старинные артефакты нашли во время строительства моста в Олонецком районе
В Карелии предложили создать реестр обманутых дольщиков
В Карелии одобрили более 3200 заявок по программе «Гектар в Арктике»
Шестеро карельских каратистов заняли все призовые места на соревнованиях в Чувашии
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский классик антиутопии Ласло Краснахорка
18-летнего петрозаводчанина накажут за попытку убить знакомого
«Наш Дима больше не с нами»: названа дата прощания с погибшим в Петрозаводске байкером
Медицинское оборудование поступает в хирургический корпус Петрозаводска по распоряжению Артура Парфенчикова
Саамский чум появился на горе Сампо
Дом для расселения аварийного жилья в Беломорске подвели под крышу
В Вологодской области ужесточат правила продажи алкоголя
Электрик из Петрозаводска избежал серьезных травм после удара током в 10 тысяч вольт
«Постельный» курильщик из Суоярвского округа едва не сжёг свою квартиру
Более 200 тысяч жителей Карелии получают надбавку к пенсии за работу на севере
Политолог: Шандалович в Совете Федерации осветил важные для Карелии вопросы
Роскачество выявило массовые нарушения в БАДах с омега-3
Гражданин Финляндии пешком пересёк границу России на севере Карелии
Жительница Кеми потеряла полмиллиона рублей в результате мошеннической схемы
Ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска отметил 95-летие
Артур Парфенчиков рассказал о ходе строительства детского сада в городе Сортавала
Жительницу Медвежьегорска приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов
Грузовик наехал на отбойник на трассе «Кола» в Карелии
Жители Петрозаводска вывели из леса потерявшуюся пожилую женщину
В Карелии пресекли контрабанду наркотиков из Европы
Каждый четвертый житель Северо-Запада сталкивался с мошенническими дипфейками
В Петрозаводске проходит рейд для предотвращения ДТП с пешеходами
Ученики и сотрудники школы в Новой Вилге игнорируют требование пройти осмотр после вспышки инфекции
Более 650 жителей Карелии получили спортивные разряды в 2025 году
Супруги Юппиевы из Карелии отметили золотую свадьбу
Петрозаводчане смогут поставить прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации возле «Тетриса»
В Петрозаводске создадут муниципальную Общественную палату
Ученые Карелии предлагают бизнесу передовые агротехнологии
23-летняя петрозаводчанка нашла подработку и лишилась денег
Новые светильники установят во дворах Перевалки
Врач объяснил, чем грипп опаснее обычных ОРВИ
Карелия получит более 37 миллионов рублей на поддержку бизнеса
Шишки сосны и ели примут у жителей Карелии за деньги
Стало известно, насколько вырастут пособия и пенсии в следующем году
Велосипедиста сбили на перекрестке в Петрозаводске
Количество вакансий на карельском рынке труда сократилось на четверть
В Питкяранте обследовали стену с мозаикой, которую общественники планируют реставрировать
Жителя Костомукши обвиняют в незаконной рубке деревьев
О группе «Битлз» снимут четырехсерийный биографический фильм
Житель Лахденпохского района осужден за публичное демонстрирование экстремистской символики на своей странице в социальной сети.
Многие жители Карелии обратили внимание на экстремально низкий уровень воды в наших озерах и реках. Низкий уровень на Ладоге, заонежские паблики сообщают о низком уровень в Онего, причем буквально пересохли некоторые реки.
Что происходит? Куда ушла вода? Этот вопрос мы задали Николаю Филатову, одному из крупнейших в стране специалистов по комплексному изучению водных объектов, доктору географических наук, члену-корреспонденту Российской академии наук, главному научному сотруднику Института водных проблем Севера КарНЦ РАН.
Специально для «Столицы на Онего» он написал текст, который мы публикуем. Отметим, что данный материал с учетом масштаба исследований ученого касается не только карельских озер. Добавим, что после материала Николая Филатова есть мнение Минприроды Карелии и также наши попытка подытожить написанное.
Читайте ЗДЕСЬ.