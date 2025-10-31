Жителя Карелии обманули при покупке радиоаппаратуры через интернет

В Кондопожском районе 65-летний местный житель стал жертвой интернет-мошенников при попытке купить редкое оборудование для радиолюбителей.
Пенсионер долгое время пользовался сайтом для радиолюбителей и считал его безопасным.
Мужчина нашел объявление о продаже всеволнового трансивера нового поколения — специального радиоустройства. Продавец убедил его, что может отправить товар через транспортную компанию в любой город России. Доверившись незнакомцу, кондопожанин перевел 50 000 рублей на указанный счет.
После получения денег «продавец» сначала уверял, что посылка уже в пути и скоро прибудет, но когда наступил срок доставки, перестал отвечать на сообщения. Только тогда пенсионер понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.
