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Жителя Карелии обвиняют в нанесении удара в лицо полицейскому

Новости. Криминал
12:39, 05 Мая 2022
фото: © Максим Симонов / ТАСС

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В Карелии мужчина стал фигурантом уголовного дела: его обвиняют в нанесении удара сотруднику полиции.

Следователи Кемского района возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Кеми. Мужчину подозревают  в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом информирует Следком.

По версии следствия,  в апреле этого года вечером подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у входа в здание отдела полиции в Кеми, куда его привели для составления материала об административном правонарушении, умышленно нанес удар кулаком в лицо стоявшему рядом сотруднику полиции. Сообщается, что полицейский испытал физическую боль.

Следователи заняты установлением всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что пьяный дебошир применил физическую силу к полицейскому в городе Карелии.

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