Жителя Карелии оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранки

В городе Сортавала местный житель предстал перед судом за фиктивную регистрацию иностранной гражданки.
Мужчина трижды ставил на учет по месту своего жительства женщину из Узбекистана, которая фактически там не проживала.
Как установил суд, в 2024 году собственник квартиры по просьбе знакомого за денежное вознаграждение оформил временную регистрацию для гражданки Узбекистана, приехавшей работать на одной из местных турбаз. Несмотря на то, что женщина никогда не жила по указанному адресу, мужчина дважды повторял эту процедуру, каждый раз посредник передавал ему деньги.
Сортавальский городской суд признал подсудимого виновным по трем эпизодам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина. Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее мы писали, что брак жительницы Карелии с незнакомцем из Египта признали недействительным.