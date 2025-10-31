РЕКЛАМА
«Папины дочки. Мама вернулась»: новые приключения семейства Васнецовых Васильевых на больших экранах
31 октября, 17:01 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
Лекции про лес
Почему карельский лес — не копеечный, а доски — не золотые? Разбираем мифы лесной отрасли
30 октября, 17:26 Статьи
В гостиницу теперь можно заселиться по водительским правам или загранпаспорту

14:45

Глава Суоярвского округа Роман Петров уволен в связи с утратой доверия

14:27

Более 685 тысяч икринок отобрали рыбоводы для выращивания мальков в Карелии

14:21

Т2 запускает безлимитную связь для абонентов других операторов

14:10

Юный электровелосипедист пострадал при столкновении с иномаркой в Петрозаводске

13:52

Три человека пострадали в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

13:37

Жителя Карелии обманули при покупке радиоаппаратуры через интернет

13:25

Капибара по имени Бари радует посетителей «Карельского зоопарка»

13:15

Родители погибших в аварии на Ключевой молодых ребят подали иск о моральной компенсации

13:03

Карельские ученые назвали вид пойманного в Белом море ската

12:47

Житель Калининграда заработал миллион рублей за сезон на сборе ягод в Карелии

12:32

В Карелии проводят опрос о безопасности финансовых услуг

12:19

«Не должно быть ФАПов с рукомойниками»: в Минздраве рассказали о строительстве современного пункта в Подпорожье

12:02

Жителя Карелии оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранки

11:45

Участники программы «Герои Карелии» хотят стать депутатами

11:33

В Египте открылся самый большой музей в мире

11:27

25 народных дружин для охраны границ сформировали в Карелии

11:11

Благоустройством парка в Лахденпохье занялся новый подрядчик

10:52

В Медвежьегорске создают новый культурно-туристический центр

10:35

29-летнего петрозаводчанина задержали по подозрению в грабеже

10:16

Строительство роботизированной фермы в Пряжинском районе идет без нарушений

10:02

Синоптики прогнозируют теплый, но дождливый ноябрь в Карелии

09:47

В одном из карельских лесничеств незаконно вырубили почти 70 деревьев

09:22

В России начали блокировать лишние сим-карты

08:59

Бизнесмен в Карелии выплатил более 140 млн рублей налогов, чтобы избежать тюрьмы

08:39

Маршруты общественного транспорта изменятся в Петрозаводске

08:22

«Распорото брюхо»: на домашнего лабрадора в Петрозаводске напала «неадекватная собака» без намордника

08:01

Безвизовый режим вводится между Россией и Иорданией

07:41

«Уже год не горят фонари»: улица Беломорская в Петрозаводске погрузилась во тьму

07:24

Деревянную часовню XVIII века начнут восстанавливать в Заонежье

07:03

Два автомобиля разбились всмятку на Лососинском шоссе в Петрозаводске

06:42

«Им довольно тяжело»: финнам не хватает денег на покупку продуктов с истекающим сроком годности

00:13

Полицейские нашли пропавшую без вести 21-летнюю петрозаводчанку

23:03

Главные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Пудожгорский ФАП переезжает в «тёплое, светлое» здание

20:42

«Опасно для души»: в Карельской епархии предостерегли от празднования Хеллоуина

19:29

Подрядчик в Карелии сорвал контракт на благоустройство парка в Приладожье

18:56

Ушёл из жизни режиссёр фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов

18:38

Второй нефтемусоросборщик «ЭКО-1» спустили на воду в Петрозаводске

18:12

РЖД отменила автоматическую оплату постельного белья в плацкарте

17:52

Пиндушская школа отметила 90-летие

17:45

На ремонт дороги в Туксе выделят деньги из федерального бюджета

17:36

Дед Мороз из Карелии победил в конкурсе профмастерства в Великом Устюге

17:18

В отечественный прокат вышла семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась»

17:10

Дождём и мокрым снегом встретит Карелия 1 ноября

17:03

В российских школах планируют ввести 12-летнее обучение

16:47

В Госдуме предупредили россиян о штрафах за оставленную в подъезде обувь

16:32

Неделя фото и видеоискусства пройдет в Петрозаводске

16:11

Цифровое равенство: в карельском поселке Новые Пески появился высокоскоростной интернет

16:00

В Петрозаводске разыскивается пропавшая без вести молодая девушка

15:50

Яндекс 360 анонсировал Защищенный клиент: единое безопасное пространство для бизнеса

15:39

Карельские ученые рассказали, что за неизвестное существо выловили в Белом море

15:32

Масштабное строительство нового жилого района «Талоярви. Город у воды» продолжается в Петрозаводске на берегу Онежского озера

15:23

Петрозаводчанин обокрал магазины техники почти на 50 тысяч рублей

15:15

Сбер: более 70% ипотечных средств жители Карелии получают по льготной программе

15:00

В Петрозаводске перестраивают бывший магазин «Обама» на Ла-Рошель

14:49

Суд вынес приговор блогеру Аязу Шабутдинову

14:44

Число жертв «ангарского маньяка» выросло до 91

14:25

Новогодние световые консоли отремонтируют и установят в Петрозаводске

14:16

Как рассчитать проценты по вкладу

14:11

Пара из Карелии заняла третье место на международном турнире по бальным танцам в Москве

14:07

Подрядчика внесли в реестр недобросовестных за срыв благоустройства парка в Карелии

13:49

Карелия получит 1 млрд рублей на создание научного центра по разработке беспилотников

13:23

Рок-группы из Санкт-Петербурга съедутся на масштабный фестиваль в Петрозаводск

13:13

Бетховен, Чайковский, Рахманинов, Шнитке и Губайдулина – в Петрозаводске проходит фестиваль «Музыкальное обозрение — 2025. Opus 36»

13:02

Вейпы «испаряются» с полок: россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты

12:50

Житель Карелии украл кабель с бывшей работы

12:16

Врачи узких специальностей будут принимать петрозаводчан по выходным дням

11:50

В Петрозаводске восстановили движение по Судостроительной улице

11:42

Невиданный зверь: в Белом море выловили ромбовидного гостя

11:32

Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе в Карелии

11:16

Законы для людей: В Пряже многодетная семья строит дом на бесплатном участке

11:05

За драку в баре житель Суорявского района отделался небольшим штрафом

10:52

37-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 6,5 миллионов рублей

10:31

Мужчина сорвался с жилого дома в Петрозаводске

10:07

Срок вступления новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили перенесут на декабрь

09:52

84-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

09:31

В Петрозаводске вновь проходят массовые проверки водителей

08:59

Названа дата проведения «Главной елки Карелии»

08:39

В Питкяранте сегодня простятся с погибшим на СВО Игорем Прошутиным

08:20

В автобусе в Карелии задержали находящуюся под воздействием аферистов девушку из Ленобласти

08:02

Александр Ханцевич возглавил карельское отделение «Союза пенсионеров России» «Северные колокола»

07:40

В Карелии появились три новых мастера спорта России

07:28

Власти Карелии усиливают охрану границы с Финляндией с помощью народных дружин

07:19

Турфирма бросила туристов с ребенком в Карелии из-за 18-минутного опоздания

06:56

От Петрозаводска до Лас-Вегаса: первый боец из Карелии в самой престижной лиге МMА рассказал о своем пути

06:40

Банки в одностороннем порядке меняют условия выданных кредитов

06:10

Блокировка номеров, «Честный знак» и взыскание долгов без суда: главные правовые изменения ноября 2025 года

00:10
Жителя Карелии оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранки
Сегодня 11:45 Общество
В городе Сортавала местный житель предстал перед судом за фиктивную регистрацию иностранной гражданки.

Мужчина трижды ставил на учет по месту своего жительства женщину из Узбекистана, которая фактически там не проживала.

Как установил суд, в 2024 году собственник квартиры по просьбе знакомого за денежное вознаграждение оформил временную регистрацию для гражданки Узбекистана, приехавшей работать на одной из местных турбаз. Несмотря на то, что женщина никогда не жила по указанному адресу, мужчина дважды повторял эту процедуру, каждый раз посредник передавал ему деньги. 

Сортавальский городской суд признал подсудимого виновным по трем эпизодам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина. Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее мы писали, что брак жительницы Карелии с незнакомцем из Египта признали недействительным.

