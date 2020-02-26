Жителя Карелии оштрафовали за избиение росгвардейца

Житель Сортавалы осужден за насилие в отношении сотрудника вневедомственной охраны, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В октябре 2019 года 33-летний местный житель находился в баре. Мужчина напился и стал выражаться нецензурной бранью и приставать к гражданам.

Приехавшие по вызову бармена сотрудники Росгвардии предприняли попытку пресечь противоправные действия нарушителя, однако дебошир нанес одному из них два удара кулаком в область лица.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сына экс-судьи Карелии отправили в колонию за избиение сотрудника Росгвардии.