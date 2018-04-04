Жителя Карелии оштрафовали за нацистскую символику

Правонарушитель из Сортавалы добровольно удалил экстремистский контент.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Карелии, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ведомства был выявлен житель Сортавала 1987 года рождения, который на своей странице в социальной сети "В контакте" в открытом доступе размещал видео и аудиозаписи, пропагандирующие нацистскую атрибутику или символику, а также другие материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов.

Информационные материалы были направлены на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе.

Сортавальский городской суд признал признан гражданина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), с назначением наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Суд учел добровольное прекращение указанным лицом противоправного поведения - правонарушитель самостоятельно удалил экстремистский контент.