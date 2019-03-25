Жителя Карелии осудили за хранение винтовки

В Костомукше у мужчины изъяли из незаконного оборота винтовку "Мосина" времен ВОВ, сообщили в ФСБ Карелии.

У жителя Костомукши, 1975 г.р. изъяли винтовку, которая являлась нарезным оружием пригодным к стрельбе.

В январе суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 222 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, с исправительным сроком полтора года.

Осужденный подал апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии на приговор суда первой инстанции.

Приговор суда первой инстанции 25 марта оставлен без изменения.