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Новости. Криминал
15:43, 25 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Жителя Карелии осудили за хранение винтовки

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В Костомукше у мужчины изъяли из незаконного оборота винтовку "Мосина" времен ВОВ, сообщили в ФСБ Карелии.

У жителя Костомукши, 1975 г.р. изъяли винтовку, которая являлась нарезным оружием пригодным к стрельбе.

В январе суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 222 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, с исправительным сроком полтора года.

Осужденный подал апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии на приговор суда первой инстанции.

Приговор суда первой инстанции 25 марта оставлен без изменения.

 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-03-25 16:04:09
Есть винтовка Мосина, Мосина Сергея Ивановича, генерал-майора царской армии. Стыдно не знать ничего из своей истории, кроме коротенького советского периода.
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