Жителя Карелии осудили за хранение винтовки

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В Костомукше у мужчины изъяли из незаконного оборота винтовку "Мосина" времен ВОВ, сообщили в ФСБ Карелии.
У жителя Костомукши, 1975 г.р. изъяли винтовку, которая являлась нарезным оружием пригодным к стрельбе.
В январе суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 222 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, с исправительным сроком полтора года.
Осужденный подал апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии на приговор суда первой инстанции.
Приговор суда первой инстанции 25 марта оставлен без изменения.
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