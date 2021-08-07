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Жителя Карелии осудили за попытку сжечь пункт полиции

Новости. Криминал
15:10, 09 Августа 2021
фото: © unsplash

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Сегежском районе местный житель попытался сжечь пункт полиции и попал на скамью подсудимых, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе судебного следствия установлено, что ночь в марте 2020 года 42-летний житель Сегежского района беспричинно, намереваясь поджечь пункт полиции поселка Надвоицы, подставил вплотную к его входной двери автомобильную шину, облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Свои преступные действия осужденный не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как огонь до его распространения потушили сотрудники охраны, прибывшие на место вследствие сработавшей пожарной сигнализации.
Учитывая наличие совокупности смягчающих обстоятельств, суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-08-09 15:31:33
В цывилизованых странах это расценивается как теракт. Беспричинно, блин, условно два года.
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