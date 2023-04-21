Присяжные решили судьбу мужчины, совершившего жестокое убийство на острове в Карелии

Жителя Суоярвского района, ударившего знакомого ножом, признали виновным в убийстве.

Прокуратура Суоярвского района поддержала гособвинение в отношении 63-летнего местного жителя, которого признали виновным в убийстве, сообщили на сайте республиканского ведомства 4 июля. Уголовное дело рассмотрели с участием присяжных.

По информации Прокуратуры Карелии, в апреле 2022 года житель Суоярвского района пил спиртное вместе со знакомым в лесном домике на острове посреди озера Вонгозеро. Началась ссора, во время которой обвиняемый ударил товарища кухонным ножом в шею. От полученных травм тот скончался на месте.

Подсудимый настаивал на том, что нанес удар в целях обороны, однако сторона обвинения предоставила суду неопровержимые доказательства его виновности в убийстве.

Присяжные заседатели согласились с позицией гособвинения, на основании их вердикта суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.