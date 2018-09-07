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Новости. Происшествия
12:01, 07 Сентября 2018

Жителя Карелии, осужденного за убийство и освободившегося по УДО, вернули обратно на зону

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В Костомукше 37-летнего мужчину, осужденного за убийство на 19 лет, освободили по УДО, а потом обратно вернули в тюрьму, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 37-летний костомукшанин в 2001 году был приговорен к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за совершение убийства из хулиганских побуждений.

Постановлением Сегежского городского суда 9 февраля 2017 осужденный был условно-досрочно освобожден на 2 года 8 месяцев. Этим же постановлением на него были возложены обязанности являться на регистрацию в полицию с установленной периодичностью и с 22.00 до 6.00 находиться по месту постоянного проживания.

Несмотря на это, за период нахождения на профилактическом учете он трижды в ночное время нарушал общественный порядок, за что каждый раз привлекался к административной ответственности, в связи с чем участковым уполномоченным полиции ему неоднократно выносились предупреждения о возможности отмены условно-досрочного освобождения.

При этом условно-досрочно освобожденный не работал, вел антиобщественный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками. Кроме того, в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества.

Учитывая изложенное, суд отменил условно-досрочное освобождение и постановил направить гражданина в исправительную колонию строгого режима на срок неотбытой части наказания – 2 года 8 месяцев. Гражданин взят под стражу в зале суда.

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Комментарии

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кир
2018-09-07 12:26:39
Есть наука, политика, общество. Когда вторая ходка будет последней? Всё на Запад смотрят наши и не смеют принять законы на защиту своего гражданина от нелюдей.
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