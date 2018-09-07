Жителя Карелии, осужденного за убийство и освободившегося по УДО, вернули обратно на зону

В Костомукше 37-летнего мужчину, осужденного за убийство на 19 лет, освободили по УДО, а потом обратно вернули в тюрьму, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 37-летний костомукшанин в 2001 году был приговорен к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за совершение убийства из хулиганских побуждений.

Постановлением Сегежского городского суда 9 февраля 2017 осужденный был условно-досрочно освобожден на 2 года 8 месяцев. Этим же постановлением на него были возложены обязанности являться на регистрацию в полицию с установленной периодичностью и с 22.00 до 6.00 находиться по месту постоянного проживания.

Несмотря на это, за период нахождения на профилактическом учете он трижды в ночное время нарушал общественный порядок, за что каждый раз привлекался к административной ответственности, в связи с чем участковым уполномоченным полиции ему неоднократно выносились предупреждения о возможности отмены условно-досрочного освобождения.

При этом условно-досрочно освобожденный не работал, вел антиобщественный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками. Кроме того, в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества.

Учитывая изложенное, суд отменил условно-досрочное освобождение и постановил направить гражданина в исправительную колонию строгого режима на срок неотбытой части наказания – 2 года 8 месяцев. Гражданин взят под стражу в зале суда.