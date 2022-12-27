Жителя Карелии отдали под суд за незаконное хранение винтовки времен Великой Отечественной

Прокуратура Суоярвского района Карелии направила в суд уголовное дело против местного жителя, нашедшего в лесу винтовку и патроны времен Великой Отечественной войны.
Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый более 10 лет назад на территории республики, где в период Великой Отечественной войны проходили бои, обнаружил карабин системы Мосина и более 150 патронов различного калибра. Кроме того, он приобрел банку с порохом и все это хранил у себя по месту жительства. Экспертиза показала, что изъятое оружие и патроны пригодны для использования.
Максимальное наказание за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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