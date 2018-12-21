Жителя Карелии отправили в колонию за гибель трех человек в ДТП

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Приговором Костомукшского городского суда 46-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, сообщили в прокуратуре Карелии.
Напомним, ДТП произошло 29 октября прошлого года. Водитель автомобиля Volvo при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2115. Водитель и двое пассажиров (24-летний мужчина и 23-летняя девушка) ВАЗ погибли.
В соответствии с предложением государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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