Жителя Карелии отправили в колонию за гибель трех человек в ДТП

Приговором Костомукшского городского суда 46-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, ДТП произошло 29 октября прошлого года. Водитель автомобиля Volvo при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2115. Водитель и двое пассажиров (24-летний мужчина и 23-летняя девушка) ВАЗ погибли.

В соответствии с предложением государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.