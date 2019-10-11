Жителя Карелии отправили в колонию за нападение с ножом на ребенка

Мужчину удалось поймать по горячим следам, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45 летнего жителя Муезерского района, совершившего разбойное нападение на несовершеннолетнего.

В июле 2019 года данный гражданин был осужден за попытку кражи денег из офиса микрофинансовой организации, за что ему назначено наказание в виде обязательных работ.

После провозглашения приговора к отбытию наказания не приступил, стал злоупотреблять спиртными напитками.

2 августа он попросил 15-летнего мальчика, вынести ему стакан воды, после чего прошел вслед за ребннком в квартиру, достал нож и направил в сторону мальчика.

Ребенок убежал и закрылся в ванной комнате, после чего позвонил матери и сообщил о случившемся по телефону.

Злоумышленник украл из квартиры телефон и другое имущество на сумму более 14 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.