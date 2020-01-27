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Жителя Карелии переселили из "аварийки" в квартиру с плохим ремонтом

Новости. Общество
09:18, 28 Января 2020
фото: © Столица на Онего
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По иску прокурора суд обязал администрацию Суоярвского района выполнить ремонт в муниципальной квартире, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что для переселения заявителя из аварийного жилья администрация района в 2017 году приобрела благоустроенную квартиру в Суоярви на вторичном рынке.

В соответствии с условиями контракта жилое помещение должно было быть пригодно для проживания без проведения каких-либо дополнительных ремонтных работ, соответствовать санитарным и техническим требованиям.

Когда местный житель въехал в квартиру, оказалось, что ее состояние не соответствует нормам.

Администрация района отказалась в добровольном порядке устранять нарушения.

Местную власть обязали в течение двух месяцев отремонтировать помещение: демонтировать покрытия пола в комнатах, расположить лаги плотно к основанию, перестелить линолеумные покрытия без волн и вздутий; переклеить обои, перекрасить оконные и дверные блоки, заменить стекла.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что переселенцы из аварийки получили в Петрозаводске 30 квартир.

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