Жителя Карелии подозревают в жестоком избиении собаки

Уголовное дело возбудили в Суоярви, где мужчина попытался увести с чужого двора собаку, а после избил ее.

Полицейские Суоярвского округа возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным в отношении 39-летнего местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

В июле на мужчину пожаловались земляки. По словам очевидцев, в одном из дворов было слышно, как скулит собака. Позже ее, травмированную, обнаружили на улице.

Полицейские выяснили, что собака была привязана на цепи во дворе частного дома, а хозяин уехал. Подробности рассказала соседка. Она видела на заднем дворе постороннего, местного жителя.

По версии полиции он, в пьяном состоянии снял собаку с цепи и попытался увести ее. Но собака сопротивлялась. Тогда он несколько раз ударил животное и, решив, что собака мертва, ушел со двора.