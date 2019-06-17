Жителя Карелии поймали на экстремизме

Житель Муезерского района размещал в соцсети запрещенные материалы, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Карелии.

Житель п. Суккозеро размещал в открытом доступе на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видеозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов.

Данные видеозаписи содержали материалы, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе.

При вынесении Прокуратурой официального предостережения о недопустимости совершения противоправной деятельности было учтено добровольное прекращение указанным лицом противоправного поведения. Данный гражданин самостоятельно удалил экстремистский контент.