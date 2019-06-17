Жителя Карелии поймали на экстремизме

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Житель Муезерского района размещал в соцсети запрещенные материалы, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Карелии.
Житель п. Суккозеро размещал в открытом доступе на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видеозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов.
Данные видеозаписи содержали материалы, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе.
При вынесении Прокуратурой официального предостережения о недопустимости совершения противоправной деятельности было учтено добровольное прекращение указанным лицом противоправного поведения. Данный гражданин самостоятельно удалил экстремистский контент.
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